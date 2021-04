Vimercate: aperto il bando per nuovi posti al mercato A Vimercate è aperta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato del venerdì in centro.

A Vimercate è aperta la procedura di selezione per l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato a frequenza settimanale che si svolge in alcune vie e piazze del centro storico, dalle 6 alle 13.45 il venerdì. Le domande devono essere inviate al Comune dal richiedente o da un intermediario munito di procura, tramite il portale telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive, a partire dal giorno 20 aprile 2021 e devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, cioè entro il 19 giugno 2021.

Le domande inviate prima del giorno indicato e quelle che arriveranno oltre il termine finale non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. Ogni domanda presentata può contenere l’indicazione di un solo posteggio per volta. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo di 3 posteggi consentito allo stesso soggetto. Mediamente i banchi del mercato di Vimercate sono più di 200.

