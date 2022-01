Vimercate: aperta la Casa della Comunità in via Giuditta Brambilla Inaugurazione alla presenza del sindaco Cereda e del direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli. Afferenti alla Casa saranno anche Burago Molgora, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, con una popolazione di riferimento di quasi 52.000 abitanti.

Ha ufficialmente aperto i battenti la Casa della Comunità di Vimercate giovedì 20 gennaio, dove hanno fatto una visita il direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli, il sindaco Francesco Cereda e l’assessore all’Urbanistica Mariasole Mascia. La sede della Casa della Comunità di Vimercate è presso la ex palazzina di via Giuditta Brambilla, in prossimità dell’ospedale nuovo di via Santi Cosma e Damiano, destinata originariamente ad attività riabilitative, ma attualmente inutilizzata. Dispone di un ampio parcheggio ed è articolata sui due piani. Sarà una disposizione temporanea, però, perché la sede definitiva della struttura è prevista presso il vecchio ospedale cittadino, al termine del progetto di riqualificazione, e su una superficie di 4.000 metri quadrati.

La realizzazione dell’intervento è prevista entro il 2025. I Comuni afferenti alla Casa della Comunità di Vimercate saranno Vimercate, Burago Molgora, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, con una popolazione di riferimento di quasi 52.000 abitanti. A regime opererà dalle 8 alle 20. Nella fase di avvio della Casa della Comunità sono presenti diversi servizi. Un front office e accoglienza: dove è possibile prenotare visite, acquisire informazioni, pagare il ticket, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Un punto unico d’accesso per pazienti fragili che hanno necessità di essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari. Il servizio è rivolto prioritariamente ai cittadini dei Comuni afferenti alla Casa della Comunità e sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.

Un ambulatorio degli infermieri di famiglia e di comunità: in questo ambito sono erogate prestazioni tecnico-infermieristiche (dall’iniezione di farmaci, alla medicazione, alla rimozione dei punti). Sono prestazioni prenotabili con impegnativa del medico curante, su un’agenda dedicata al primo accesso, da lunedì a venerdì in orario 8.30 - 11 ed il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16. Oltre ad ambulatori specialistici utilizzati da medici di base e diabetologi, pneumologi, cardiologi, neurologi, ed internisti. In questa prima fase le prenotazioni, con prescrizione sulla quale dovrà essere esplicitata la richiesta di attivazione dell’ambulatorio presso la Casa della Comunità, potranno essere effettuate nella fascia oraria di apertura oppure mediante chiamata telefonica allo 039 6654455, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA