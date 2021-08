Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vimercate: Anpi, Auser e sindacato, i mille impegni di Gilbe “uomo onesto e per bene”. Se n’è andato a 87 anni La città piange Gilberto Pellegatta venuto a mancare negli scorsi giorni. Antifascista e sempre disponibili ad aiutare i più deboli fu attivo in politica nel centrosinistra

Vimercate perde Gilberto Pellegatta membro storico dell’Anpi, dell’Auser e del sindacato Spi oltre a essere attivo in politica nel centrosinistra. L’87enne da tutti chiamato affettuosamente Gilbe è venuto a mancare lunedì 9 agosto e in tanti hanno voluto tributargli l’ultimo saluto mercoledì 11 agosto con una cerimonia civile nella casa del Commiato delle pompe funebri Pirola.

«Il rito ha visto la partecipazione di moltissimi amici. Sergio Scaccabarozzi e tanti altri compagni con il cuore in gola hanno ricordato con aneddoti ed episodi il compianto Gilberto – ha raccontato l’Anpi di Vimercate -. Sono state messe in evidenza la sua rettitudine, la sua fede politica, la sua serietà di uomo e padre premuroso. La sua disponibilità ad aiutare i bisognosi senza nessuna prevaricazione per i più deboli e la lunga appartenenza all’’Auser cittadina sono state premiate con la benemerenza della medaglia d’oro. La sua fede antifascista e il tesseramento all’Anpi fin da giovanissimo hanno contribuito a consolidare i valori della Resistenza e il rispetto della Costituzione. Questo era Gilbe, una persona perbene, umile, onesta. Ciao Gilbe».

Tra le passioni di Pellegatta c’era anche il cicloturismo. Nel 2001 Pellegatta faceva parte della lista dei Democratici di Sinistra a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Brambilla. «Ciao Gilberto Pellegatta. Abbiamo riso. Abbiamo discusso. Abbiamo condiviso. Sei stato importante. Ti ho voluto bene» ha aggiunto il senatore Pd Roberto Rampi, che era proprio in quella lista dei Ds 20 anni fa con l’87enne. Pellegatta lascia la moglie Natalina e le tre figlie Sara, Elena e Silvia e tante persone che hanno saputo apprezzare il suo modo di fare.

