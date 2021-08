Vimercate, “5” al SuperEnalotto da 50mila euro in un bar di Ruginello

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giocata vincente al SuperEnalotto da oltre 50mila euro in un bar di Vimercate. Ne dà notizia Agipronews. Il riferimento è il concorso del 28 agosto: un ignoto giocatore ha centrato un “5” del valore di 50.770,11 euro. La giocata vincente è stata realizzata nel bar di via Eritrea 16 a Ruginello, nel comune di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza.

La rincorsa al Jackpot, arrivato a 74,4 milioni di euro, prosegue con il montepremi che sarà in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

