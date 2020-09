Vimercate, 3mila adesivi per la campagna contro le truffe Continua l’impegno per sensibilizzare le fasce più esposte contro il fenomeno delle truffe. Il Comune di Vimercate in collaborazione con i carabinieri ha stampato 3mila adesivi per la campagna “Non ti conosco? Non apro! Chiamo il 112”.

“Non ti conosco? Non apro! Chiamo il 112” è il messaggio che è stato stampato su adesivo in 3000 copie che sarà a breve disponibile gratuitamente a Vimercate a Spazio Città, in biblioteca, nelle farmacie comunali, nelle chiese e nei bar del centro. Una campagna di comunicazione promossa dal Comune e dai carabinieri per prevenire le truffe soprattutto tra le persone più anziane e più fragili.

«Si tratta di un piccolo accorgimento già adottato anche da altre amministrazioni e che il Comune ha realizzato per i nostri cittadini in collaborazione con la stazione Carabinieri di Vimercate. Il tema della sicurezza, soprattutto per le persone fragili, è molto sentito e spesso ci si sente insicuri proprio perché non si ha nessuno di fidato su cui contare nel momento del bisogno – ha detto il sindaco Francesco Sartini - Questo adesivo serve proprio a ricordarci che, se siamo di fronte a sconosciuti che vogliono entrare in casa nostra in modo sospetto, è sempre opportuno non aprire e chiamare i carabinieri per segnalare e ricevere indicazioni utili. Stiamo investendo molto in sicurezza, con l’adozione del nuovo sistema di videosorveglianza urbana, ma non possiamo fare a meno della collaborazione di tutti. Ringrazio l’arma dei Carabinieri, la Polizia locale e i gruppi di controllo di vicinato per il lavoro che stanno facendo per la sicurezza».

