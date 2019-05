Villasanta: violento nubifragio, grandine grossa come chicchi Violenta grandinata a Villasanta, ecco come si presentano le strade . Chicchi come grandine, si temono danni. Le strade sono imbiancate

Violento nubifragio sul Monzese intorno alle 20 di mercoledì 22 maggio. Una grandinata ha colpito in particolare Villasanta. Ecco come si presentavano in via Mameli a San Fiorano nella zona dell’Astrolabio. Si temono danni alle cose.

