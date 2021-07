Villasanta: ultime rifiniture per piazza Europa, dal 15 luglio via libera ai pedoni, dal 26 anche alle auto La piazza, dopo il completo restyling è pronta a riaprire. Per il ritorno del mercato del venerdì, attualmente trasferito in via Vecellio, occorrerà invece attendere i tempi più lunghi dei collaudi impiantistico e strutturale.

Ultime rifiniture per piazza Europa, ma ormai gran parte del lavoro è stato concluso e da giovedì 15 luglio i villasantesi potranno tornarci sopra a passeggio dopo la rimozione del cantiere. Da lunedì 26 luglio invece la piazza tornerà accessibile agli autoveicoli. Sarà vietato l’accesso ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino al prossimo autunno quando, terminato il periodo di completo assestamento della nuova pavimentazione, sarà possibile l’apertura anche ai mezzi più pesanti.

Per il ritorno del mercato del venerdì, attualmente trasferito in via Vecellio, occorrerà invece attendere i tempi più lunghi dei collaudi impiantistico e strutturale. Contestualmente alla riapertura della piazza ai veicoli, sarà ripristinata la viabilità ordinaria su via Carducci, con il ritorno al doppio senso di marcia originario. Per quanto riguarda via Manzoni, al momento resterà percorribile a senso unico, verso via Volta. Molto soddisfatta l’Amministrazione comunale che annunciando la chiusura dei lavori avvenuta domenica 11 luglio ha voluto ringraziare residenti e a tutta la cittadinanza per avere sopportato i disagi che un cantiere così importante inevitabilmente procura. L’obiettivo è sempre stato quello di restituire a Villasanta una piazza sicura e funzionale la cui visione d’insieme sarà davvero completa con il ritorno del mercato del venerdì.

