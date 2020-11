Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta: sequestrato un impianto abusivo di gestione rifiuti speciali, tre denunce I Carabinieri Forestali e la Polizia Provinciale hanno denunciato tre persone e sequestrato un impianto abusivo di rifiuti anche pericolosi a Villasanta.

Su un’area di 10mila metri quadrati a Villasanta avevano avviato una attività di discarica abusiva. Martedì 17 novembre i Carabinieri Forestali della Stazione di Carate Brianza e la Polizia Provinciale di Monza e Brianza hanno denunciato tre persone e posto sotto sequestro preventivo un intero impianto abusivo di gestione rifiuti, decine di migliaia di metri cubi di rifiuti speciali, alcuni dei quali anche pericolosi e tre mezzi utilizzati per il trasporto. L’area si trova in via Mattei, nella zona alle spalle della Lombarda Petroli.

Dalle indagini, durate alcuni mesi e coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, è emerso come gli indagati (3 italiani residenti in provincia di Monza e Milano), senza alcuna autorizzazione, gestissero ingenti quantitativi di rifiuti, principalmente di natura metallica, ma anche, RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) ingombranti, legno, plastica, pneumatici fuori uso e macerie.

I Carabinieri Forestali e la Polizia Provinciale hanno documentato l’attività di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio con pedinamenti e appostamenti.

Denunciate a piede libero 3 persone, responsabili di due società, per diversi reati riconducibili alla gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Attivate le procedure di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dell’area.

