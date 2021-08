Villasanta, semaforo installato e imbrattato: vandali in azione in via Da Vinci Scritte comparse nella notte, segnalazione in Comune dall’ex candidato sindaco Manzato. Il tutto mentre il Comune si sta impegnando per la manutenzione e asfaltatura di diverse strade del paese

Neanche il tempo di posizionare il nuovo semaforo a chiamata lungo via Da Vinci che qualche vandalo l’ha già imbrattato, questo è quello che è successo a Villasanta all’altezza della pizzeria Pappa e Pizza. Nella giornata di mercoledì 4 agosto sono comparse delle scritte probabilmente fatte la notte precedente. Ad accorgersi è stato l’ex candidato sindaco del Grande Nord Roberto Manzato che ha fatto una segnalazione in Comune e al sindaco Luca Ornago. Il semaforo era stato installato da neanche una settimana. Tutto ciò avviene in un periodo in cui proprio l’Amministrazione comunale si sta impegnando per la manutenzione e asfaltatura di diverse strade del paese.

