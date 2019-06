Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta, Tagliabue Gomme: dalle verifiche non ci sono violazioni delle norme antincendio e le aree usate per lo stoccaggio sono autorizzate, Disposti controlli sulla salubrità dell’aria

Villasanta: puzza di gomma, riunione in Prefettura. Via alle verifiche sull’aria Riunione in Prefettura a Monza sulla questione della puzza di gomma che infastidisce i residenti. Disposte rilevazioni dell’Arpa e analisi dell’Ats

Mentre il Comitato “Cambiamo aria” aspetta novità dal sindaco sulla vicenda della Tagliabue Gomme Gross e degli odori di gomma, sulla stessa questione interviene anche la Prefettura. Riferendo di una riunione che si è svolta nella sede di Monza il 21 giugno un comunicato ufficiale precisa che “è necessario svolgere tempestive verifiche sulla salubrità dell’aria nella zona, al fine di escludere pericoli per la salute delle persone che abitano nelle vicinanze dello stabilimento”. E che proprio per questo è stato prospettato un programma di controlli, con una fase di rilevazione a cura dell’Arpa e una di analisi che spetterà all’Ats Brianza

Nell’incontro in Prefettura, al quale hanno partecipato il Comune di Villasanta, i Carabinieri, i Vigili del fuocoe l’Arpa Lombardia si è dato atto che nell’azienda non sono state rilevate violazioni della normativa antincendio e che le aree utilizzate finora per lo stoccaggio dei pneumatici sono tutte autorizzate,

Rimane il problema della puzza, delle “immissioni olfattive” e per questo sono state disposte altre verifiche

