Villasanta promossa in raccolta differenziata: superato il test del multipak

Villasantesi promossi al test sulla raccolta differenziata, ma si può ancora migliorare. Con una percentuale del 13% di scarto Villasanta si è attestata nella fascia di efficienza media (tra il 5 e il 22%). È quanto emerge dal periodico controllo sul multipak prodotto dai cittadini, che si è svolto lo scorso 26 ottobre, al quale hanno partecipato il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Gabriella Garatti e il consigliere delegato, Roberto Frigerio.

Si tratta di un esame che viene eseguito tre volte l’anno da un’azienda specializzata su incarico di Cem, per ciascun comune del consorzio. Un test per valutare il livello di efficienza nella raccolta differenziata.

È stato analizzato un campione di 140 chili di rifiuti sul totale della raccolta effettuata lunedì 25 ottobre. Dall’analisi condotta è risultato che l’87% del multipak analizzato è risultato conforme.

«È stata un’esperienza molto interessante – ha spiegato la vicesindaco – durante la quale abbiamo potuto osservare come si svolge il controllo e come funziona l’impianto di Seruso a Verderio Inferiore. Ringraziamo i cittadini per il risultato positivo ma invitiamo tutti a un ulteriore impegno, per raggiungere la fascia che comporta un vantaggio per l’ambiente e anche un maggiore contributo da Cem al Comune».

