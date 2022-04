Villasanta: premiati 57 studenti e atleti meritevoli, «gratificare l’impegno e valorizzare le capacità» È tornata all’Astrolabio la cerimonia di consegna delle borse di studio per meriti scolastici e le eccellenze sportive del Comune di Villasanta. Cinquantasette i ragazzi premiati.

Sono tornati nella tradizionale cornice del teatro Astrolabio i ragazzi che domenica 3 aprile hanno ricevuto dal sindaco di Villasanta, Luca Ornago, le borse di studio per meriti scolastici e le eccellenze sportive.

Madrina della cerimonia, ancora una volta, la ginnasta olimpionica villasantese Martina Maggio, «testimone dei valori di impegno, dedizione e crescita personale cui la manifestazione si ispira», ha detto il primo cittadino.

Sono stati cinquantasette gli attestati consegnati a studenti e atleti.

VILLASANTA borse di studio eccellenze sportive, consegnati gli attestati al teatro Astrolabio domenica 3 aprile 2022

Una cerimonia che ha segnato il ritorno alla normalità, dopo che era stata annullata nel 2020 a causa del Covid-19. Nel 2021 la manifestazione era stata comunque organizzata negli spazi all’aperto del centro sportivo.

«Lo spirito di fondo è quello di gratificare l’impegno dei giovani e di valorizzarne la capacità di realizzarsi sia nello studio sia nell’attività sportiva», fanno sapere dall’amministrazione.

Dei cinquantasette attestati consegnati quarantaquattro sono stati destinati a studenti: 10 borse di studio del valore di 300 euro l’una ad altrettanti studenti delle scuole superiori; 4 meriti per alunni della scuola media che si sono distinti per gesti o atteggiamenti positivi verso i compagni e verso la scuola e 30 attestati di merito per studenti delle medie in virtù dei loro successi scolastici.

Tredici attestati sono stati invece consegnati ad atleti e tecnici per premiare i successi in ambito sportivo: 7 eccellenze sportive ad atleti che si sono distinti in ambito nazionale o internazionale e 6 meriti sportivi. In quest’ultima categoria sono stati premiati anche tre tecnici per il lavoro svolto a servizio dello sport e della promozione sportiva tra i più giovani.

