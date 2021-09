Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Villasanta piange Gino Maggioni, storico volontario della Ghiringhella Luigi Maggioni detto Gino, 68 anni, è morto domenica. È stato una delle colonne dell’associazione Ghiringhella di Villasanta, che lo ricorda così: «Gino era un uomo di convinti ideali, pronto nel caso a mutare priorità e interessi per raggiungere obbiettivi sociali».

L’associazione Ghiringhella di Villasanta perde una delle sue colonne. Domenica 12 settembre si è spento lo storico volontario Luigi Maggioni detto Gino, 68 anni. A dare la notizia è stato lo stesso sodalizio che da anni si occupa del parco di via Buozzi a San Fiorano frazione di Villasanta.

«Nella mattinata di una domenica di settembre ci ha lasciati – ha fatto sapere Bruno Galimberti della Ghiringhella - Muti e nel dolore proprio nel giorno in cui alla Ghiringhella, nel pomeriggio, si attendono i “ remigini “ per quei paio d’ore di aggregazione che valgono l’ingresso nella comunità degli studenti i bimbi che dalla scuola dell’infanzia entrano alla primaria».

Una perdita importante per tutto il gruppo dove Maggioni dedicava il suo impegno.

«Il dolore è forte, molto forte in questi momenti perché tutti noi perdiamo una vicinanza umana di quelle che lasciano impronte profonde. Gino era un uomo di convinti ideali, pronto nel caso a mutare priorità e interessi per raggiungere obbiettivi sociali – ha proseguito Galimberti - “La Ghiringhella“ ne ha conosciuto l’impegno e la perseveranza, rubando tempo alla sua numerosa famiglia e alle sue montagne. A oltre vent’anni dalla fondazione, la nostra Associazione accusa un’altra perdita grave e prematura. Ciao Gino, che i tuoi nuovi orizzonti possano donarti pace, in una infinita cornice di montagne. Buon viaggio».

Commosse anche le parole del sindaco Luca Ornago: «Mi unisco al cordoglio di familiari, amici e cittadini per la scomparsa di Luigi Maggioni, presidente dell’associazione La Ghiringhella, persona che ha sempre portato il suo generoso contributo alla nostra comunità. Una preghiera».

