Villasanta cambio accesso stazione foto cantiere via Cellini (Foto by Michele Boni)

Villasanta: nuovo accesso alla stazione per i pendolari per il cantiere di via Cellini Da lunedì è vietato l’accesso da via Sanzio. Potranno utilizzare invece la scalinata del sottopasso di via Matteotti oppure l’ingresso di via Petrarca.

A causa della riqualificazione in corso in via Cellini a Villasanta cambia anche l’accesso alla stazione per i pedoni. Il cantiere procede secondo i programmi ed entra in una nuova fase, a cui devono porre particolare attenzione i pendolari. A partire da lunedì 27 settembre, oltre che ai veicoli, anche ai pedoni è vietato l’accesso da via Sanzio. Potranno utilizzare invece la scalinata del sottopasso di via Matteotti oppure l’ingresso di via Petrarca.

«Ci scusiamo per i disagi, inevitabili nell’ottica di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada» ha fatto sapere l’amministrazione villasantese. L’intervento richiede una spesa di 260mila euro circa, in parte finanziato tramite il bando regionale AttrAct, e circa 120 giorni di cantiere. L’opera, cominciata a inizio settembre, dovrebbe terminare tra dicembre e gennaio.

