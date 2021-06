Villasanta, l’ex candidato sindaco “Corre col guanto” e stavolta raccoglie un portafogli smarrito Facendo jogging in via Deledda, non lontano dall’ingresso del Parco di Monza ha trovato per terra un borsellino nero con pochi euro ma documenti e carte di credito. È stato restituito al proprietario. Da qualche tempo Manzato fa parte del gruppo “Corro col guanto”.

Da qualche tempo corre raccogliendo rifiuti, stavolta ha trovato un portafoglio e lo ha consegnato ai Carabinieri di Villasanta. È successo lunedì verso le 14 a Roberto Manzato, l’ex candidato sindaco del Grande Nord, mentre transitava facendo jogging in via Deledda, non lontano dall’ingresso del Parco di Monza: ha trovato per terra un borsellino nero con pochi spiccioli, 16 euro in contanti, ma anche tanti documenti e carte di credito.

«Ho pensato subito di recarmi in caserma per consegnare il portafoglio – ha detto Manzato - soprattutto perché c’erano al suo interno carta d’identità, tessera sanitaria, bancomat e altre tessere». Il borsellino smarrito è stato riconsegnato al legittimo proprietario dai militari dell’Arma nel giro di poche ore.

Si tratta di un uomo che probabilmente non si era neanche accorto di aver perso il portadocumenti. Tra l’altro Manzato ha spiegato che «da qualche mese faccio parte dell’associazione “Corro col guanto” ovvero mentre mi alleno indosso dei guanti per recuperare piccoli rifiuti che le persone abbandonano per strada. A volte può anche capitare che trovi oggetti del genere».

