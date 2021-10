Villasanta: incendio nella notte nella zona industriale, cinque ore di lavoro per i vigili del fuoco Hanno lavorato fino all’alba le squadre dei vigili del fuoco intervenute a Villasanta per un incendio di ampie proporzioni nella zona industriale. Il video dell’intervento.

Sono servite cinque ore di lavoro dei vigili del fuoco, nel corso della notte tra venerdì 1e sabato 2 ottobre, per spegnere l’incendio scoppiato in un’area industriale di Villasanta, in via San Fiorano. Il rogo sembra avere intaccato quattro differenti aziende. L’allarme è scoppiato intorno alle 2.30 e le fiamme sono state domate solo all’alba grazie al lavoro di diverse squadre del comando di Monza: l’autopompa dalla sede centrale, quelle dei distaccamenti di Vimercate e Lissone, due autobotti dai distaccamenti di Carate e Vimercate, l’autoscala da Carate e un mezzo di elevazione tridimensionale da quello di Seregno, oltre al carro soccorso della sede centrale.

I vigili del fuoco a Villasanta

Sul posto anche i carabinieri e protezione civile, oltre ai soccorritori. Non risultano al momento feriti. In corso le indagini per risalire alle cause.

