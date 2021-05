Villasanta lavori in corso via Leonardo da Vinci

Villasanta, in via Da Vinci cantiere per l’attraversamento pedonale e il nuovo asfalto A Villasanta è ripartito il cantiere su via Leonardo Da Vinci per due nuove fasi di intervento che prevedono la messa in sicurezza del percorso pedonale e il nuovo asfalto.

A Villasanta è ripartito il cantiere su via Leonardo Da Vinci per due nuove fasi di intervento entro luglio. Prevede la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale, in prossimità dell’incrocio con via Meucci e la realizzazione del nuovo manto stradale che avverrà di notte per non interferire con il traffico.

“Il percorso protetto avrà una conformazione a “S”, sarà dotato di semaforo pedonale e delimitato dai classici “archetti” - spiega una nota del Comune - L’approdo sul marciapiede posto sul lato di via Meucci sacrificherà uno spazio utilizzato finora per la sosta, ma non adeguato al Codice della Strada perché situato a meno di 5 metri dall’incrocio”.

L’intervento porterà novità anche per alcuni stalli poco oltre l’incrocio che “saranno destinati al carico e scarico merci a beneficio delle attività commerciali della zona”.

Infine il cordolo centrale di via Da Vinci, ora in pvc, verrà sostituito con un divisorio in cemento. Il progetto rientra nel programma di messa in sicurezza della viabilità e a tutela delle utenze fragili, come vuole il bando di Regione Lombardia cui il Comune di Villasanta è stato ammesso.

Questi interventi, uniti all’eliminazione del fossato parallelo alla ciclopedonale e alla predisposizione della fibra ottica dello scorso autunno, prevedono una spesa complessiva di 100mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA