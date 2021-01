Villasanta, il sindaco Ornago difende Appendino: «Così sarà difficile trovare candidati» Anche il sindaco Ornago di Villasanta, dopo quello di Monza, prende posizione a favore di Chiara Appendino condannata per i fatti di piazza San Carlo nel 2017.

Anche Luca Ornago difende la categoria dei sindaci dopo la condanna a diciotto mesi al sindaco di Torino Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo del 2017. «Non è pensabile che un sindaco abbia sempre grandi responsabilità e non venga mai abbastanza tutelato – ha detto il primo cittadino di Villasanta -. Condivido quanto ha detto il presidente Antonio Decaro che non possiamo essere capri espiatori per qualsiasi cosa accada nelle nostre città. È da anni che ne discutiamo proprio con l’Anci. Se continuiamo su questa strada senza avere delle tutele adeguate al ruolo che svolgiamo sarà sempre più difficile in futuro trovare persone che vogliano diventare sindaco del proprio paese o della propria città». Parole che fanno eco a quanto detto nelle ultime ore anche dal collega di Monza Dario Allevi.

