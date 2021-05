Villasanta: i volontari di Verde Assistenza salvano un cane che si era allontanato da casa Incrociato per strada rientrando da un servizio, i volontari hanno portato l’animale alla caserma dei carabinieri di Vimercate dove i militari hanno preso contatto con il canile Fusi di Lissone e quindi con il proprietario dell’animale.

Verde Assistenza aiuta non solo gli umani, ma anche i cani. Sabato 15 maggio, in mattinata, mentre una squadra di volontari che rientrava da un servizio di trasporto sanitario ha trovato sulla Sp2 all’altezza del centro sportivo di Vimercate un cane bianco e nero che vagava senza meta.

«Una volta accertate le condizioni di salute dell’animale (fortunatamente era solo impaurito e stanco), tranquillizzato, coccolato e messo in sicurezza a bordo del nostro mezzo, abbiamo allertato i carabinieri della stazione di Vimercate e organizzato un trasferimento urgente presso la caserma dove i militari avevano già preallertato il canile Fusi di Lissone mettendosi immediatamente sulle tracce del proprietario – ha raccontato il presidente del sodalizio villasantese Andrea Mandelli -. Non appena il mezzo è rientrato in sede, data la straordinarietà del nostro “paziente”, sono iniziati subito i lavori di approfondita pulizia e sanificazione dell’automezzo e di tutte le sue dotazioni con cloro e Biocid al fine di ripristinarlo alle condizioni originarie in breve tempo».

