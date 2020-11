Villasanta: gioca 20 euro e vince 5 milioni La vincita al grattaevinci MaxiMiliardario è avvenuta alla ricevitoria interna al centro commerciale Il Gigante. I titolari: «Non sappiamo chi possa essere il vincitore ma siamo contenti per lui, soprattutto in questo momento»

Gioca 20 euro per compare un grattaevinci della serie MaxiMiliardario e vince 5 milioni di euro. È accaduto alla ricevitoria “La Nove” all’interno del centro commerciale del Gigante a Villasanta.

«Abbiamo scoperto quasi per caso questa grande vincita – ha detto la titolare della tabaccheria Sandra Sisinni – controllando i resoconti di Lottomatica. Mediamente in un anno distribuiamo premi per circa 100mila euro, una cifra del genere con una sola giocata però non l’abbiamo mai raggiunta prima».

«Non sappiamo chi possa avere vinto - ha proseguito Sisinni – anche perché non si è fatto vivo nessuno e non abbiamo assistito ad esultanze dopo aver grattato il biglietto. Siamo però contenti che in un momento del genere qualcuno possa essere fortunato speriamo che questi soldi possano aiutare magari una persona in difficoltà».

