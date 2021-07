Villasanta, dopo i pedoni piazza Europa riaperta anche alle auto La novità da lunedì 26 luglio, rimossi i divieti di accesso per tornare anche a parcheggiare, prestando attenzione ai nuovi stalli (oltre 100) delimitati dalla differenza di cromia nella pavimentazione. Via Carducci tornata a doppio senso.

Da lunedì 26 luglio piazza Europa a Villasanta ha riaperto la circolazione agli autoveicoli leggeri ovvero fino alle 3,5 tonnellate. Durante la mattina sono stati rimossi i divieti di accesso per tornare anche a parcheggiare, prestando attenzione ai nuovi stalli (oltre 100) delimitati dalla differenza di cromia nella pavimentazione.

Intanto la via Carducci è tornata al doppio senso di circolazione. Nei giorni scorsi qualche cittadino si era lamentato poiché vicino agli stalli di sosta non erano stati piantati degli alberi per far ombra.

Una prima riapertura del grande spiazzo era avvenuta il 15 luglio, quando era stato consentito l’accesso ai pedoni. Il cantiere che ha un valore circa un milione di euro è durato un anno e manca ancora il collaudo definitivo che richiede dai 3 ai 6 mesi. il ritorno del mercato cittadino è previsto per i primi mesi del 2022.

