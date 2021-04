Villasanta: da lunedì chiuderà via De Amici per lavori alla rete idrica

Villasanta chiusura via De Amicis (Foto by Michele Boni)

Chiude alla viabilità via De Amicis a Villasanta a partire da lunedì 19 aprile per la manutenzione della rete idrica da parte di BrianzAcque. Sono già stati posizionati i cartelli per segnalare agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere il centro della città dalla parte di via Matteotti. Il transito in via De Amicis sarà consentito solo ai residenti della zona.

