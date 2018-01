Villasanta, colpo grosso al Gigante: svuotato il magazzino del negozio Tim I ladri hanno agito nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio. In corso la stima dei danni. Attaccata anche la vetrinetta del negozio Tre, ma lì c’erano solo dei telefonini ”replica”, da esposizione.

Colpo grosso al negozio Tim interno al centro commerciale Il Gigante di Villasanta. Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio ignoti sono entrati e hanno ripulito il magazzino del negozio degli articoli di telefonia che conteneva.

Non contenti, i ladri hanno sfondato anche la vetrinetta della Tre al centro della galleria dei negozi, ma in questo caso in vetrina c’erano solo dei telefonini ”replica”, da esposizione. Nella giornata di venerdì i gestori dei due punti vendita hanno provveduto a fare l’inventario di quanto portato via e a fare la stima dei danni.

I ladri, a quanto pare, avrebbero forzato una delle porte di ingresso al centro commerciale che danno sul posteggio. Nella mattinata di venerdì 26 effettuati i rilievi dai carabinieri della stazione di Villasanta.

