Villasanta: brucia un compattatore di cartone al Gigante, nessun ferito Squadre dei vigili del fuoco di Monza e Vimercate sono intervenute lunedì sera a Villasanta per l’incendio di un compattatore del cartone al supermercato Il Gigante.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco lunedì sera fuori dal centro commerciale il Gigante di Villasanta per circoscrivere un incendio che ha interessato un compattatore del cartone. È successo intorno alle 20.30, in via Vecellio sono intervenute squadre da Monza e Vimercate. Non si sono registrati feriti.

