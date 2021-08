Asfaltature a Villasanta. Sono previste in via Sanzio in notturna (Foto by Michele Boni)

Villasanta, asfaltature notturne in via Sanzio e via Leonardo da Vinci: chiusura strade e deviazioni

Asfaltature notturne a Villasanta. Da martedì 3 a venerdì 6 agosto, tempo permettendo, è prevista l’asfaltatura della Via Sanzio (da Viale Monza a Via Vittorio Veneto) e della Via Leonardo da Vinci (da Via Volta a Via Segantini).

Il lavoro verrà svolto dalle 20 alle 6, prevedendo la chiusura totale delle due strade con le opportune deviazioni. Inoltre sempre venerdì 6 la via XXIV Maggio sarà chiusa al traffico dall’incrocio con via Donatori di sangue all’incrocio con via Volta, per movimentazione gru di cantiere.

