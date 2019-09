Villasanta: a 3 anni si rovescia addosso la candeggina, ambulanza e carabinieri al Gigante Carabinieri e ambulanza lunedì sera al Gigante di Villasanta: l’allarme è scattato per un bambino di 3 anni che ha aperto una bottiglia di candeggina e se l’è rovesciata sui vestiti.

La curiosità tipica dei più piccoli ha portato un bambino di tre anni a correre un grosso rischio, per fortuna senza conseguenze gravi. Lunedì sera, intorno alle 18, al Gigante di Villasanta il bimbo è sfuggito ha aperto una bottiglia di candeggina rovesciandosi il contenuto sui vestiti. La nonna che era con lui ha dato l’allarme e al supermercato di via Vecellio si sono portati un’ambulanza e i carabinieri. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per precauzione in codice giallo per una presunta intossicazione. Non avrebbe ingerito nulla e la contaminazione si sarebbe fermata ai vestiti. Non è comunque in pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA