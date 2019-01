Vigili del fuoco dalla Brianza per un vasto incendio in azienda a Novedrate

Vigili del fuoco anche da Seregno e Lazzate martedì sera a Novedrate per domare un vasto incendio scoppiato in un’azienda che lavora il legno. Dieci le squadre dei vigili del fuoco impegnate per ore al confine con Lentate sul Seveso.