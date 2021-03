Vigili del fuoco da Seregno e Carate Brianza per l’incendio di una canna fumaria a Cabiate Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza a Cabiate per l’incendio di una canna fumaria. Sul posto squadre da Seregno e Carate Brianza.

Intervento decisivo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza a Cabiate, in provincia di Como, per evitare che l’incendio di una canna fumaria provocasse danni peggiori al tetto di una villetta a schiera. È successo martedì sera in via De Amicis.

L’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco permanenti di Seregno e i colleghi volontari di Carate Brianza con l’autoscala ha evitato che le fiamme si propagassero al resto del tetto. L’intervento è poi continuato per mettere in sicurezza l’abitazione e per effettuare tutti i controlli del caso.

Vigili del fuoco Monza intervento a Cabiate

