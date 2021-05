Vigili del fuoco da Desio e Lazzate per un incendio in un maneggio Mezzi del comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti in supporto al Comando di Milano a Bollate dove un incendio ha interessato una tettoia adibita a deposito di mangime. Nessuno è rimasto ferito.

Squadre dei vigili del fuoco anche da Monza e Brianza, martedì 25 maggio in mattinata, in supporto del Comando di Milano, a Bollate, per spegnere un incendio che ha interessato una tettoia adibita a deposito di mangime, all’interno di un maneggio. Non si è registrato alcun ferito né tra persone né tra gli animali. I vigili del fuoco brianzoli sono intervenuti con una autopompa da Desio e una autobotte da Lazzate.

