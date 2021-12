Vigili del fuoco a Seveso per un incendio al tetto di una abitazione L’intervento è scattato giovedì 9 dicembre in serata in via Pareto. Sul posto, dalla centrale operativa del Comando provinciale di via Cavallotti sono stati inviati alcuni mezzi.

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio al tetto di una abitazione giovedì 9 dicembre, in serata, a Seveso, in via Pareto. Sul posto, dalla centrale operativa del Comando provinciale di via Cavallotti sono state inviate due autopompe dal distaccamento di Seregno e di Lissone, autoscale da quelli di Desio e Carate e da quest’ultimo anche un’autobotte.

Principio di incendio a Seveso (foto Vigili del Fuoco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA