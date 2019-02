Vigili del fuoco a Giussano per un’auto in fiamme

Incendio vettura a Giussano via Alberto Da Giussano (Foto by Edoardo Terraneo)

Si stava preparando per una gita quando dalla parte posteriore della sua auto si è innescato un incendio che ha costretto all’intervento dei vigili del fuoco. È successo domenica mattina a Giussano: l’uomo si stava preparando per partire quando ha notato il fumo, ha provato a intervenire e poi per non rimanere ferito ha desistito. Sul posto i vigili del fuoco di Carate Brianza che hanno lavorato per spegnere l’incendio che ha mangiato bagagliaio e sedili posteriori, raffreddare l’auto e metterla in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, il traffico nella zona di via Alberto da Giussano è stato deviato per il tempo necessario alle operazioni .



