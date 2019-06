Giussano intervento vigili del fuoco per bambino chiuso in casa (Foto by Edoardo Terraneo)

Vigili del fuoco a Giussano per un bambino rimasto chiuso in casa Decine di persone nel pomeriggio di martedì 11 giugno a Giussano hanno seguito le operazioni per “liberare” un bambino rimasto inavvertitamente chiuso in casa. Sul posto i vigili del fuoco di Desio e Carate Brianza.

Decine di persone nel pomeriggio di martedì 11 giugno a Giussano hanno seguito le operazioni per “liberare” un bambino piccolo rimasto inavvertitamente chiuso in casa. La mamma una volta rimasta fuori dalla porta dell’abitazione, al secondo piano di una palazzina in zona residenziale, ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Desio e Carate Brianza con autopompa e cestello. I volontari di Carate sono saliti con una scala fino alla finestra, sono entrati e hanno aperto la porta alla donna. Nessun problema per il bambino, un po’ spaventato ma illeso.

Giussano intervento vigili del fuoco per bambino chiuso in casa

(Foto by Edoardo Terraneo)

