«Vieni a casa mia per un’intervista”: si finge giornalista di “Striscia” per adescare una 14enne a Besana L’uomo, un 44enne di Vigevano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per tentato adescamento di minore. La ragazzina ha rifiutato e ha telefonato alla madre che ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Un uomo di 44 anni si sarebbe finto un giornalista del noto tg satirico “Striscia la notizia” per approcciare una studentessa di 14 anni in attesa del treno per tornare a casa, alla stazione di Besana Brianza. È succeso mercoledì 2 marzo nel pomeriggio, attorno alle 14:30: l’uomo, residente a Vigevano e già noto alle forze dell’ordine avrebbe puntato l’adolescente seduta da sola su una panchina della stazione. Si sarebbe presentato come giornalista di “Striscia la notizia” e a un certo punto le avrebbe proposto di seguirlo a casa sua per effettuare un’intervista sulla pandemia Covid-19.

La ragazzina ha immediatamente rifiutato e ha contattato la madre che è arrivata in stazione e ha trattenuto il 44enne in attesa dell’arrivo dei carabinieri, avvisati di nascosto: i militari hanno identificato l’uomo e l’hanno denunciato all’autorità giudiziaria per tentato adescamento di minore.

