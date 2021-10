Viaggia in contromano sulla Valassina e va a sbattere, patente ritirata Un uomo di 34 anni ha perso il controllo dell’auto dopo avere percorso la Valassina per diversi chilometri contromano: per lui patente ritirata. Altri due incidenti in poche ore sulla statale 36.

Sei incidenti sulla Valassina tra sabato 16 e domenica 17 ottobre. Ne dà nota la polizia stradale segnalando in particolare i sinistri Giussano e Verano Brianza e registrando ferite lievi per tutti i coinvolti.

Poco prima delle 12 di sabato 16 sono state cinque le auto coinvolte in un incidente nel tratto di Giussano, in direzione nord, che ha provocato 3 chilometri di code e due ore di tempo per fare tornare alla normalità il traffico. Doppio incidente notturno il 17 ottobre alle 2.45 e alle 4.50, sempre nel tratto di Verano Brianza: nel primo caso, in direzione nord, protagonista una Volkswagen T-Cross su cui viaggiavano due ragazzi di 25 e 23 anni che hanno riportato lesioni lievi. Nel secondo, in direzione sud, è stato un 34enne a perdere il controllo dell’auto dopo avere percorso la statale 36 contromano per diversi chilometri. All’uomo, ferito, è stata ritirata la patente.

