Viaggia da Milano a Monza con un gatto nel vano motore: l’animale salvato dai vigili del fuoco - VIDEO VIDEO - Intervento dei vigili del fuoco a Monza nella notte: sono stati chiamati da un automobilista che una volta fermo si è accorto della presenza di un gatto nel vano motore.

Solo quando ha parcheggiato in piena notte a Monza si è reso conto di avere un ospite in macchina. Non un “tigre”, come in una famosa pubblicità di qualche tempo fa, ma un gatto nel vano motore. Alla sorpresa del conducente è seguita la chiamata ai vigili del fuocoi, che sono arrivati in via Masaccio con l’autopompa. E con un po’ di lavoro sono riusciti a estrarre l’animale sano e salvo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA