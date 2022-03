Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

I sindaci di Usmate Velate e Arcore, Lisa Mandelli e Maurizio Bono (Foto by Michele Boni)

Vertice tra i sindaci di Usmate Velate ed Arcore: «Schieramenti diversi ma problemi in comune» Il sindaco arcorese di Fratelli d’Italia Maurizio Bono ha fatto visita alla collega Lisa Mandelli (Centrosinistra). Sul tavolo diversi argomenti come l’arrivo di Pedemontana e il Plis Colli Briantei, che coinvolge anche Camparada.

Schieramenti politici diversi, ma temi e problemi in comune per le amministrazioni di Usmate-Velate ed Arcore. Lunedì 28 febbraio il sindaco arcorese di Fratelli d’Italia, Maurizio Bono, ha fatto visita alla collega Lisa Mandelli, a capo della civica di centrosinistra. Sul tavolo diversi argomenti come l’arrivo di Pedemontana e il Plis Colli Briantei, che coinvolge anche Camparada.

All’incontro, si sono poste le basi per un dialogo su tematiche di reciproco interesse che necessitano una forte collaborazione fra gli enti locali indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza. I sindaci hanno condiviso l’importanza di sviluppare un confronto sinergico sul Plis dei Colli Briantei; uno specifico approfondimento ha riguardato Pedemontana, dove i primi cittadini hanno dichiarato la preoccupazione per le ricadute sul territorio in materia di sostenibilità ambientale dell’opera stessa. Infine, i Comuni hanno avviato un confronto anche sulla gestione di alcune aree contigue confinanti con entrambi i territori.

«Al di là di ogni schieramento politico, la strada tracciata è quella di un dialogo che possa portare a ricadute positive per i nostri Comuni – ha affermato Mandelli – Sempre più tematiche impongono una riflessione che va oltre i meri confini geografici dei Comuni che amministriamo. È quindi strategicamente importante che realtà limitrofe si confrontino su tematiche varie, individuando punti di raccordo da cui partire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA