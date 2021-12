Verano: i clienti del bar hanno il Green pass ma il titolare no, multato Multa di non meno di 400 euro al titolare di un bar di Verano Brianza che venerdì mattina, in un controllo dei carabinieri sui Green pass, è risultato senza documentazione vaccinale in regola.

Sarebbe la persona chiamata a controllare il green pass dei clienti che si vogliono sedere al tavolino del suo bar, e infatti loro - i clienti - erano tutti in regola. Ma lui, il titolare, no: ha fatto sì la prima dose mesi fa, ma non ha mai completato il ciclo. Risultando così senza Green pass.

Multa per il proprietario di un bar a Verano Brianza all’interno dell’intensificazione dei controlli scattati in Brianza alla vigilia delle nuove regole stabilite dal governo per contenere l’epidemia Covid-19. I carabinieri della stazione veranese nella mattina di venerdì hanno deciso di controllare gli avventi del locale e hanno trovato soltanto persone in regola con il pass antipandemico. Prima di andarsene, però, i militari hanno voluto verificare anche quello del titolare, un 34enne che ora dovrà pagare una multa di non meno di 400 euro.

