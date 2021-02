Verano cerca volontari per gestire la campagna vaccinale Il Comune di Verano ha lanciato un appello: servono volontari per la gestione della campagna vaccinale.

Volontari cercasi per agevolare la gestione della campagna vaccinale di massa a Verano Brianza. Proprio qui, nella settimana del 29 febbraio, verrà aperto un punto per la somministrazione dei vaccini anti-covid nella palestra del centro sportivo. Voluto dal Comune assieme al Policlinico di Monza che in paese ha casa con l’istituto clinico universitario, il servizio amplia la capillarità del sistema di erogazione di Ats Brianza. Si cercano volontari per aiutare il controllo del flusso di persone che si dovranno sottoporre alla somministrazione: «Ne servirebbe una trentina per aiutare chi accede alla palestra nella compilazione dell’autocertificazione sullo stato di salute e per gestire i flussi» dice il sindaco Massimiliano Chiolo.

A regime, il servizio verrà erogato 7 giorni su 7, dalle 7 alle 19. L’accoglienza verrà organizzata su 4 turni dalle 7 alle 10, dalle 10 alle 13, dalle 13 alle 16 e dalle 16 alle 19. Per dare la propria disponibilità serve inviare una mail a [email protected],it indicando nome, cognome e numero di telefono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA