Verano Brianza: violenta lite in famiglia coinvolge i vicini, sul posto carabinieri e soccorritori Sono dovute intervenire tre pattuglie dei carabinieri e i soccorritori per fermare una violenta lite in famiglia che ha poi coinvolto i vicini a Verano Brianza, nel pomeriggio di domenica 23 giugno. Lo scontro nato in una festa in giardino: un uomo arrestato.

Alta tensione nel pomeriggio di domenica 23 giugno a Verano Brianza per una lite scoppiata tra vicini in via Fermi. Ancora da definire i dettagli di quanto accaduto, ma intorno alle 16 altri residenti della zona hanno allertato le forze dell’ordine dopo avere sentito urla prolungate provenire da un’abitazione: sul posto tre auto dei carabinieri, un’automedica e ambulanza. La dinamica è diverse da quanto segnalato in un primo momento: lo scontro sembra nato all’interno di una famiglia e ha poi coinvolto i vicini intervenuti per fermare quanto stava accadendo. Due persone sono state portate in ospedale in codice verde, l’aggressore arrestato.

Articolo modificato alle 17.50 del 23 giugno 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA