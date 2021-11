Verano Brianza: terza dose anti Covid come paziente fragile per 95enne, vaccinata a domicilio col pressing del figlio Buone notizie per la veranese Giuseppina Motta che, dopo numerose peripezie, ha potuto effettuare la terza dose di vaccino Anti Covid.

Buone notizie per Giuseppina Motta di Verano Brianza: la terza dose, a domicilio, è avvenuta lunedì 15 novembre. A quasi un mese di distanza dalla richiesta inoltrata ad Ats.

«Ho chiamato l’ufficio che si occupa dei pazienti fragili il 21 ottobre, scaduti i sei mesi dalla seconda dose – ha raccontato il figlio Luca Russolillio –. Mi è stato detto di richiamare dopo dieci giorni. L’ho fatto. Mi è stato detto di richiamare dopo 15 giorni. Possibile che in tutti questi mesi la macchina burocratica non sia ancora stata messa a punto? C’è qualcosa che non funziona». Giuseppina Motta ha compiuto 95 anni lo scorso 25 settembre. Un compleanno festeggiato purtroppo in ospedale. Dal suo ritorno a casa, a fine settembre, la signora è allettata.

«Il 21 aprile per la seconda dose ci siamo recati al centro vaccinale di Vimercate grazie anche al supporto dell’associazione “Il Glicine” – ha ricordato il figlio Luca – Questa volta spostare mia madre non era proprio possibile e abbiamo dovuto chiedere la vaccinazione a domicilio. Quante persone fragili ci sono nella situazione di mia madre? Quanti anziani senza familiari che li aiutano a farsi sentire? Perché i medici di famiglia non sono stati coinvolti nella campagna vaccinale? Spero che tenere alta l’attenzione sull’argomento possa essere utile per tutte le persone più fragili».

