Verano via Comasina incidente ribaltamento 1 gennaio 2020 (Foto by Edoardo Terraneo)

Verano Brianza: incidente con ribaltamento nella notte in via Comasina, coinvolto 27enne Inizio dell’anno da dimenticare per un ragazzo di 27 anni che nella notte ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato in via Comasina a Verano Brianza.

Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltato. Inizio dell’anno da dimenticare per un ragazzo di 27 anni in via Comasina a Verano Brianza. L’allarme ai soccorsi è scattato poco prima delle 4. Il ragazzo era a bordo di una Jeep Renegade e avrebbe fatto tutto da solo per cause da chiarire. Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Giussano insieme ai vigili del fuoco di Carate Brianza con l’autopompa per mettere in sicurezza la vettura, poi recuperata dal soccorso stradale. Il ragazzo dopo le prime cure del caso è stato accompagnato in pronto soccorso a Desio e poi dimesso dopo alcuni accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA