Verano Brianza: il cortile della scuola è un mosaico di giochi colorati a terra. Lo ha realizzato il Comitato genitori L’istituto comprensivo ringrazia: «Un sabato di lavoro per gli instancabili genitori del nostro Comitato! Stamattina presto si sono riuniti, armati di pennelli, scotch e pittura, per dare nuova vita ad uno dei cortili della nostra scuola»

Vi ricordate i giochi disegnati a terra con i gessetti colorati, no? Quelli “da cortile” che tra linee e colori sono un divertimento da vivere in compagnia, stimolanti per la socialità, per la mente e per la psicomotricità. Ecco, a Verano Brianza il Comitato genitori dell’istituto comprensivo ha trasformato il cortile della scuola primaria di via Sauro in un mosaico colorato di grandissimi giochi pitturati a terra.

L’operazione si è svolta nella giornata di sabato 24 aprile. Così ha ringraziato i genitori l’istituto: “ Un sabato di lavoro per gli instancabili genitori del nostro Comitato! Stamattina presto si sono riuniti, armati di pennelli, scotch e pittura, per dare nuova vita ad uno dei cortili della nostra scuola! Non possiamo immaginare la gioia che proveranno i bambini lunedì mattina, ma prevediamo intervalli divertentissimi. Grazie”.

La prima operazione di restyling messa a segno da mamme e papà rientra nel progetto “Coloriamo e abbelliamo la nostra scuola”, che il Comitato ha pensato di sostenere con un’asta di Pasqua battuta online, anche grazie alle donazioni di diversi esercizi commerciali di Verano e dintorni. Ha spiegato il progetto Sharon Scagnetti, presidente del Comitato: «Prevede la realizzazione sull’asfalto nei cortili della scuola dell’infanzia e della primaria di disegni di giochi (dama, campana, tris, gioco dell’oca, ecc) e percorsi da utilizzare nelle ore di motoria. Per la scuola secondaria ci sono vari progetti in programma: dal murale all’abbellimento delle pareti interne della scuola».

