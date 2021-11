Verano Brianza: fumano marijuana e si sentono male, due 21enni denunciati e tre segnalati Cinque giovani trasportati in ospedale per malori accusati dopo aver assunto marijuana in un appartamento di Verano Brianza: due ventunenni denunciati e tre segnalati.

Hanno assunto droga leggera e si sono sentiti male, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso. Un pomeriggio tra amici a Verano Brianza è finito con due denunce dei carabinieri e tre segnalazioni all’autorità competente. È successo nei giorni scorsi a Verano Brianza.

Un ragazzo e una ragazza brianzoli di 21 anni sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, altri tre giovani sono stati segnalati: in un appartamento, verso le 19, hanno assunto marijuana e poi fin da subito hanno accusato malori che hanno reso necessario il soccorso e il trasporto in codice giallo negli ospedali di Monza e Desio.

Nel corso della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti circa 7 grammi di marijuana. Nonostante l’abuso di cannabinoidi, tutti i giovani sono stati dimessi dall’ospedale la sera stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA