Verano Brianza: concorso letterario alle scuole medie, in gara racconti o fumetti

Giovani scrittori cercansi. Il “Comitato Genitori” dell’istituto comprensivo di Verano Brianza organizza un concorso letterario aperto a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Nelson Mandela”, in gruppo o individualmente. I ragazzi potranno scegliere se presentare la loro storia sotto forma di racconto (mimino 4 pagine, massimo 10 pagine) o di fumetto (minimo 4 tavole, massimo 10 tavole). Cinque le tracce a disposizione. Tutti i racconti saranno inseriti in una raccolta che verrà donata alla biblioteca civica “Monsignor Galbiati”.

Il termine ultimo per iscriversi è mercoledì 20 aprile. Ogni scrittore riceverà un omaggio, i primi tre classificati riceveranno anche un premio economico: 150 euro il primo classificato, 100 euro il secondo e 50 euro il terzo. Le opere dovranno essere consegnate sia in modalità elettronica via email ([email protected]) sia a mano sabato 30 aprile 2022, in un luogo che verrà in seguito comunicato. La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà sabato 21 maggio nel pomeriggio.

