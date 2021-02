Verano Brianza, con l’auto contro una recinzione: atterra anche l’elisoccorso, nessun ferito grave Spiegamento di mezzi per un incidente stradale nel primo pomeriggio a Verano Brianza. È atterrato anche l’elisoccorso, nessun ferito grave.

È atterrato anche l’elisoccorso chiamato in via Isonzo a Verano Brianza insieme a ambulanza, automedica, polizia locale e vigili del fuoco per un’auto che finita contro una recinzione di una casa con la fiancata e poi si è fermata contro un palo della luce. I soccorsi intorno alle 14 di mercoledì 10 febbraio sono stati attivati in codice rosso ma fortunatamente col passare dei minuti la gravità si è ridimensionata. Tanto che l’automobilista sessantenne è riuscito a scendere dal mezzo con le proprie gambe e alla fine è stato trasportato in codice verde.

Da chiarire la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia locale, che potrebbe essere stato causato da un malore o da un guasto meccanico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA