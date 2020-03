Verano: assalto esplosivo nella notte al bancomat del Credito Artigiano Colpo al bancomat del Credito Artigiano di Verano Brianza nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo: l’esplosione intorno alle 2.30.

Assalto esplosivo nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo a Verano Brianza: i ladri hanno preso di mira il bancomat del Credito Artigiano che si trova in via Nazario Sauro 25. Poco prima delle 2.30 di notte - l’ora in cui è scattato l’allarme - la banda ha riempito di gas lo sportello automatico e lo hanno fatto saltare: raccolto il bottino, i ladri si sono dileguati. Sul posto i carabinieri di Giussano e di Carate, oltre ai vigili del fuoco di Seregno e di Carate che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, verificare l’assenza di principi di incendio dentro e fuori l’edificio, controllare la stabilità degli appartamenti ai piani superiori. Nessun residente è stato evacuato. Indagano i carabinieri, anche con l’aiuto dei filmati di videosorveglianza.

