Vento forte: una cinquantina di interventi a Monza e provincia, rami caduti sulle auto in città Molti danni e nessun ferito nelle decine di interventi delle forze dell’ordine a Monza e in provincia a causa del vento forte che ha iniziato a soffiare dalla mattina.

Sono state decine le richieste di intervento alle forze dell’ordine a Monza e in provincia a causa del vento forte che ha cominciato a spazzare la Brianza fin dalla mattina. Molti danni, nessun ferito.

Una trentina le chiamate a Monza, tra interventi della polizia locale e vigili del fuoco, prevalentemente per alberi caduti sulla carreggiata e cedimenti strutturali. In città le pattuglie sono intervenute in via Adigrat, piazza Garibaldi e via Meraviglia per rami caduti sulle auto in sosta.

Interventi dei vigili del fuoco per il vento (foto VvFf)

I vigili del fuoco hanno messo in campo 8 autopompe, 2 autoscale, una mezzo di elevazione tridimensionale e due veicoli fuoristrada per far fronte soprattutto alla rimozione di alberi e rami e di elementi pericolanti dagli edifici.

Oltre che a Monza i vigili del fuoco sono intervenuti a Seregno e poi Desio, Cesano Maderno, Carate Brianza, Nova Milanese, Limbiate, Bernareggio, Vimercate, Sulbiate, Paderno Dugnano, Meda, Lissone, Lesmo, Giussano, Correzzana, Concorezzo, Bovisio Masciago, Besana in Brianza e Bellusco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA