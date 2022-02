NOVA- ALBERO CADUTO IN VIA BIONDI VICINO ALLE SCUOLE (Foto by Pier Mastantuono)

Vento forte: a Nova Milanese cade una pianta vicino alle scuole Il forte vento ha fatto danni anche a Nova Milanese. Tra le piante che si sono abbattute al suolo anche quella caduta in via Biondi nei pressi dell’ingresso della scuola.

Il forte vento ha fatto danni anche a Nova Milanese. Tra le piante che si sono abbattute al suolo, si contano in maniera particolare alcuni fusti in centro. Alberi caduti, per fortuna senza fare danni eccessivi, si segnalano nella piazza del municipio, nella zona del parcheggio sul versante di via Biondi.

Nel parcheggio sul versante nord est di piazza Gioia un albero di grandi dimensioni si è abbattuto sull’asfalto, per fortuna risparmiando le tante auto parcheggiate a quell’ora di lunedì.

A pochi metri di distanza, in via Biondi nei pressi dell’ingresso della scuola è caduto un altro fusto che ha invaso la sede stradale ostruendola quasi completamente.

Chiuso in via cautelativa il Parco Vertua.

