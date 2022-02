Vento forte: a Desio chiuso il parco comunale, una persona rimane dentro Almeno una persona è rimasta chiusa nel parco comunale di Desio che è stato chiuso in mattinata a causa del forte vento. Un albero caduto nel giardino della scuola Tagliabue.

Parco comunale chiuso a Desio a causa del forte vento: i cancelli sono stati chiusi in mattinata non appena sono iniziate le forti raffiche che soffiano su tutta la Brianza. Almeno una persona, però, è rimasta chiusa dentro: non si è accorta dell’intervento degli addetti e per uscire dal parco ha dovuto scavalcare il cancello. Il vento ha provocato la caduta di alcuni cartelli stradali in diverse zone della città, per fortuna senza causare gravi danni.

Nel giardino della scuola primaria Tagliabue di San Giorgio è caduto un grosso albero. In questo caso, non è chiaro se sia stato il vento o qualche altra causa. Ad accorgersi del crollo, sono state le bidelle verso le 9 del mattino: subito sono stati allertati gli uffici comunali. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA