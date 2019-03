Vento con raffiche fino a 70 all’ora: a Monza chiusi il parco e i cimiteri, provvedimenti anche in Brianza Parco (viale Cavriga compreso) e cimiteri di Monza chiusi dal sindaco per il forte vento: con un’ordinanza il primo cittadino Dario Allevi nel pomeriggio di lunedì 11 marzo ha disposto la chiusura immediata del polmone verde cittadino e dei cimiteri per il pericolo di caduta rami.

Parco (viale Cavriga compreso) e cimiteri di Monza chiusi dal sindaco per il forte vento: con un’ordinanza il primo cittadino Dario Allevi nel pomeriggio di lunedì 11 marzo ha disposto la chiusura immediata del polmone verde cittadino e dei cimiteri fino alle 17 e comunque fino al persistere dello stato di pericolo per il rischio di caduta rami. L’iniziativa è stata maturata in seguito all’allerta meteo per ordinaria criticità a causa del vento forte dai quadranti settentrionali con raffiche tra i 60 e i 70 chilometri orari.

Giardini pubblici chiusi anche a Villasanta: «A causa del forte vento, il Comune ha disposto la chiusura in via precauzionale dei giardini di villa Camperio e dell’Area Feste. Il personale dipendente è stato attivato per il monitoraggio della situazione», si legge in una breve nota diffusa dall’amministrazione Ornago.

